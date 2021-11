Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall mit getöteter Person

Olpe (ots)

Am 12.11.2021, gegen 22:13 Uhr, befuhr ein 52-jähriger Pkw-Fahrer die L563 auf Richtung Bremge kommend in Fahrtrichtung Rhode. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er mit seinem Pkw in einer leichten Rechtskurve nach links in den Gegenverkehr. Dort prallte er frontal gegen den entgegenkommenden PKW UB 02. Dieser war mit einem 26-jährigen Fahrer und einer 29-jährigen Beifahrerin besetzt. Der Fahrer UB 01 wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus Olpe gefahren und erlag dort seinen Verletzungen. Der UB 02 und die Beifahrerin wurden schwerverletzt ins Kreisklinikum Siegen gebracht. Die L563 war bis in die frühen Morgenstunden komplett gesperrt. Beide PKW waren Totalschäden. Es entstand ein Sachschaden im hohen fünfstelligen Bereich.

