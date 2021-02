PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Kontrollstellen in Hattersheim und Hofheim

Hofheim (ots)

Verkehrskontrollen in Hattersheim und Hofheim, Freitag, 19.02.2021

(ml)Durch Polizeibeamte der Polizeistation in Hofheim a.T. wurden am Freitag den 19.02.2021 zwei Kontrollstellen in Hattersheim und Hofheim betrieben.

In der Zeit von 09:00 bis 11:15 Uhr wurden 23 Fahrzeuge in Hattersheim in der Mainzer Landstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei konnten insgesamt neun Ordnungswidrigkeiten festgestellt werden.

Um 11:10 Uhr konnte ein 38-jähriger Fahrzeugführer einer Kontrolle unterzogen werden. Bei diesem stellte sich heraus, dass dieser unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Nach einer Blutentnahme auf der Polizeistation in Hofheim musste der Mann sein Fahrzeug stehen lassen.

In der Zeit von 13:30 bis 16:00 Uhr wurden 27 Fahrzeuge in Hofheim in der Niederhofheimer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei konnten insgesamt 17 Ordnungswidrigkeiten festgestellt werden. Dabei handelte es sich hauptsächlich um Gurt- und Handyverstöße der kontrollierten Fahrzeugführer.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell