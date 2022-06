Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Waldsee/Limburgerhof/Hochdorf-Assenheim) Fahrt ohne Führerschein und Trunkenheitsfahrten

Waldsee/Limburgerhof/Hochdorf-Assenheim (ots)

Mittwoch, 29.06.2022, gegen 14:00 Uhr in der Deidesheimer Straße in Hochdorf-Assenheim: Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wegen eines nicht angelegten Sicherheitsgurtes gab der Fahrer an, seinen Führerschein lediglich vergessen zu haben. Für dort, wo sich der Führerschein angeblich befinden soll, hätte er keinen Schlüssel. Überprüfungen ergaben, dass der Fahrer gar keinen Führerschein hat. Er durfte nicht mehr weiterfahren. Ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet. Auch für den nicht getragenen Gurt hat er sich zu verantworten. Mittwoch, 29.06.2022, gegen 18:00 Uhr auf der Landstraße bei Limburgerhof: Ein PKW war von der Fahrbahn abgekommen und stand mit laufendem Motor im Gebüsch. Ein Schaden war nicht zu verzeichnen, dafür jedoch bei der der Fahrerin ein Alkoholwert von 2,99 Promille. Donnerstag, 30.06.2022, gegen 05:00 Uhr in der Neuhofener Straße in Waldsee: Laute Musik aus einem Fahrzeug und offenstehende Türen. Der PKW-Fahrer kam schwankend der Polizeistreife entgegengelaufen und roch deutlich nach Alkohol. Zuvor war er fahrend gesehen worden. In seinem Zustand war kein Alkoholtest mehr möglich. In beiden vorgenannten Fällen wurde eine Blutprobe entnommen und je ein Strafverfahren eingeleitet. Darüber hinaus muss auf die Führerscheine verzichtet werden.

