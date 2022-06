POL-BO: Radarkontrollen für die 24. Kalenderwoche 2022

Bochum (ots) - Nach einem missglückten Geschäftseinbruch in Bochum bittet die Polizei mithilfe einer Täterbeschreibung weitere Zeugen um Mithilfe. Ein Anwohner alarmierte am Mittwoch, 8. Juni, gegen 23.10 Uhr die Polizei, nachdem er einen Einbrecher im Bereich des Harpener Hellwegs, Ecke Baldurstraße beobachtet hatte. Nach aktuellem Ermittlungsstand versuchte der Täter dort in einen Kiosk einzudringen, flüchtete ...

