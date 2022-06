Polizei Bochum

POL-BO: Aufmerksame Pflegedienstmitarbeiterin lockt "falsche Polizisten" in die Falle - Seniorin (82) bleibt hoher Schaden erspart

Bochum (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bochum und des Polizeipräsidiums Bochum.

Eine engagierte Pflegedienstmitarbeiterin (46) aus Castrop-Rauxel hat nicht nur einen Betrug an einer Seniorin (82) verhindert, sie verhalf auch zur Festnahme von zwei "falschen Polizeibeamten".

Am Mittwochvormittag, dem 8. Juni, fuhr die 46-Jährige routinemäßig zu einem vermeintlich normalen Pflegebesuch in Bochum-Langendreer. Als sie gegen 10.40 Uhr am Wohnhaus der 82-jährigen Bochumerin ankam, stellte sie fest, dass diese in ein Telefonat vertieft war. Währenddessen breitete die Seniorin den Inhalt ihres Tresors - Bargeld und Schmuck - auf dem Küchentisch aus. Die aufmerksame 46-Jährige wurde hellhörig und vermutete einen Betrugsversuch und verständigte die Polizei.

Sofort machten sich Beamte der Polizeiwache Ost, der Bereitschaftspolizei sowie Zivilkräfte des Bochumer Einsatztrupps auf den Weg zur Wohnanschrift und positionierten sich verdeckt um das Haus herum. Die 82-jährige Hausbewohnerin bekam von alledem zunächst nichts mit und spielte unwissend den "Lockvogel".

Gegen 11.20 Uhr schnappte schließlich die "Falle" zu, als es an der Haustür schellte: Die Beamten nahmen den "falschen Polizeibeamten" vor der Haustür in Empfang. Der 19-jährige Mann aus Herne, der mit einem grauen T-Shirt mit der Aufschrift "POLIZEI" bekleidet war, ließ sich widerstandslos festnehmen. Ein weiterer Tatverdächtiger, ein 18-jähriger Essener, konnte im Auto vor der Wohnanschrift wartend ebenfalls festgenommen werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bochum wurden die beiden dringend Tatverdächtigen am heutigen 9. Juni der Haftrichterin am Amtsgericht Bochum vorgeführt. Diese ordnete antragsgemäß in beiden Fällen Untersuchungshaft an.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Bochum und der Bochumer Kriminalpolizei dauern an.

Ein besonderer Dank gilt dem vorbildlichen und aufmerksamen Verhalten der 46-jährigen Frau aus Castrop-Rauxel, die hier Schlimmeres verhindert und zur Festnahme der beiden Männer verholfen hat.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell