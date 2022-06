Polizei Bochum

POL-BO: Drei Tatverdächtige nach Raub in Bochumer Innenstadt festgenommen

Bochum (ots)

Nach einem nächtlichen Raubdelikt in der Nähe des Bochumer Hauptbahnhofs am frühen Donnerstagmorgen, 8. Juni, sind drei tatverdächtige Männer vorläufig festgenommen worden.

Nach derzeitigem Kenntnisstand war ein 48-jähriger Mann aus Bochum um kurz nach 3 Uhr fußläufig am Kurt-Schumacher-Platz unterwegs, als er dort von einer dreiköpfigen Gruppe unter Vorhalt einer Glasflasche bedroht und beraubt wurde. Das Trio entwendete die Bauchtasche des Bochumers, in der sich unter anderem Bargeld befand, und flüchtete anschließend in den Innenbereich des Bochumer Hauptbahnhofs.

Dank Zeugenaussagen konnten die drei tatverdächtigen jungen Männer (17, 18, beide aus Recklinghausen und 21, ohne festen Wohnsitz) im Nahbereich von Einsatzkräften der Polizei und Bundespolizei gestellt und vorläufig festgenommen werden.

Die weiteren Ermittlungen des Bochumer Kriminalkommissariats dauern an.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell