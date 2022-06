POL-BO: Berufsmesse am 10. Juni in Witten - Einstellungsberater der Polizei sind erstmalig mit dabei

Baierbrunn (ots) - Fasten ist viel mehr als nicht essen. Beim Nahrungsverzicht findet so etwas wie ein Großputz in den Zellen statt - ein Recyclingprogramm kommt in Schwung, das Zellmüll beseitigt. Gerade auch Menschen mit Diabetes können vom Fasten profitieren. "Nichts bewirkt einen so schnellen Zugewinn an ...

mehr