POL-BO: 19-jährige Radfahrerin stürzt und wird schwer verletzt

Witten, Bochum, Gelsenkirchen (ots) - Zwei Verkehrsunfälle forderten am Dienstag, 7. Juni, in Witten zwei schwerverletzte Radfahrer. Der erste Unfall ereignete sich gegen 7 Uhr morgens in Crengeldanz. Zu dieser Zeit war ein 55-jähriger Radfahrer aus Witten auf der Sandstraße in Richtung Crengeldanzstraße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 12 überholte er nach derzeitigem Stand linksseitig einen Autofahrer (61, aus ...

mehr