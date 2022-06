Polizei Bochum

POL-BO: KORREKTUR: Einbruch in Sportgeschäft - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Herne (ots)

Die Kriminalpolizei bittet nach einem Geschäftseinbruch am vergangenen Pfingstwochenende in Herne-Holsterhausen um Zeugenhinweise.

Nach bisherigem Stand verschafften sich bisher unbekannte Kriminelle im Zeitraum vom 5. Juni (1.30 Uhr) bis 7. Juni (7 Uhr) gewaltsam Zugang zu einem Sportgeschäft an der Holsterhauser Straße 200. Hierzu schlugen sie ein Dachfenster ein und gelangten so in den Innenraum des Gebäudes. Dort erbeuteten sie Bargeld und flüchteten anschließend unerkannt von der Örtlichkeit.

Das zuständige Kriminalkommissariat (KK 13) hat die Ermittlungen aufgenommen und bitte unter der Telefonnummer 0234 / 909 4135 oder -4441 (Kriminalwache) um sachdienliche Hinweise.

Korrekturmeldung: In einer ersten Version der Pressemeldung waren die Kontaktdaten des zuständigen Kommissariat fehlerhaft.

