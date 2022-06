POL-BO: Polizei bittet nach massiver Sachbeschädigung an Schule um Zeugenhinweise

Herne (ots) - Bei einem Alleinunfall am Sonntag, 5. Juni, ist ein 42-jähriger Motorradfahrer aus Herne schwer verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls. Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr der Herner gegen 10.15 Uhr mit seinem Zweirad auf dem Grenzweg in Herne in Richtung Holsterhauser Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er in Höhe der ...

