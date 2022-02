Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Unbefugtes Betreten der Gleise - Mann knickt um und verletzt sich

Mannheim (ots)

Donnerstagmittag (10. Februar) hat sich ein 26-jähriger Mann unbefugt in den Gleisbereich am Hauptbahnhof Mannheim begeben und sich dabei verletzt.

Gegen 15 Uhr beobachtete ein Triebfahrzeugführer einen im Gleis 1 befindlichen Mann. Weiterhin sah der Zeuge, wie die Person im Gleisbereich umknickte und von einem DB Mitarbeiter aus dem Gefahrenbereich verbracht werden musste. Glücklicherweise befuhr zu dieser Zeit kein Zug das betroffene Gleis.

Aufgrund seiner Verletzungen am Fuß alarmierte die Bundespolizei einen Rettungswagen. Vor Ort erkannten die Rettungskräfte, dass sich der Mann zudem in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Er wurde daraufhin in eine psychiatrische Einrichtung verbracht.

Was der Grund für den Ausnahmezustand des Mannes war, bedarf weiterer Ermittlungen.

Die Bundespolizei warnt in diesem Zusammenhang immer wieder davor, Gleise unbefugt zu betreten. Züge fahren mit Geschwindigkeiten von über 160 km/h durch den Bahnhof und können aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht schnell gebremst werden. Nicht selten kommt es dabei zu schlimmen oder gar tödlichen Unfällen. Nicht immer gehen Unfälle dabei so glimpflich aus wie dieser.

