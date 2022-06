POL-BO: Fußgänger (83) bei Kollision mit Pkw schwer verletzt

Bochum (ots) - Bei einem Alleinunfall in Bochum-Langendreer am Abend des 7. Juni ist eine 19-jährige Radfahrerin aus Bochum schwer verletzt worden. Zeugen hatten gegen 20.55 Uhr die Polizei zur Straße "Am Neggenborn" gerufen. In Höhe der Bushaltestelle "Am Neggenborn" war eine Radfahrerin verunglückt. Aus bisher ungeklärter Ursache soll die junge Frau die Kontrolle über ihr Fahrrad verloren und sich anschließend ...

