POL-BO: Auffahrunfall in Herne - Hernerin (42) schwer verletzt

Bochum (ots) - Ein 53-jähriger Dortmunder attackierte am gestrigen Dienstagnachmittag, 7. Juni, seine ehemalige Lebensgefährtin (51) mit einer Glasflasche und verletzte sie schwer. Nach derzeitigem Kenntnisstand saß die 51-jährige Bochumerin gegen 15.50 Uhr im Außenbereich einer Bäckerei an der Hochstraße in Wattenscheid. Der 53-Jährige attackierte die Frau unter anderem mit einer Glasflasche so heftig, dass diese ...

