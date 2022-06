POL-BO: Alkoholisierter E-Scooter-Fahrer (38) bei Alleinunfall in Herne schwer verletzt

Herne (ots) - Bei einem Auffahrunfall am Mittwoch, 8. Juni, in Herne-Eickel ist eine 42-jährige Autofahrerin schwer verletzt worden. Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr eine 21-jährige Bochumerin gegen 17.45 Uhr mit ihrem Pkw die Edmund-Weber-Straße in Richtung Bochum. Im Kreuzungsbereich Edmund-Weber-Straße / Hordeler Straße schaltete die dortige Ampel von Gelb- auf Rotlicht um, sodass die 21-jährige Autofahrerin ...

mehr