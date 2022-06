POL-BO: Zeugen eines missglückten Einbruchs gesucht

Bochum (ots) - Nach einem nächtlichen Raubdelikt in der Nähe des Bochumer Hauptbahnhofs am frühen Donnerstagmorgen, 8. Juni, sind drei tatverdächtige Männer vorläufig festgenommen worden. Nach derzeitigem Kenntnisstand war ein 48-jähriger Mann aus Bochum um kurz nach 3 Uhr fußläufig am Kurt-Schumacher-Platz unterwegs, als er dort von einer dreiköpfigen Gruppe ...

mehr