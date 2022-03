POL-EL: Emsbüren - Hochsitz beschädigt

Schüttorf (ots) - Vom 28. auf den 29. März kam es zwischen 16.50 Uhr und 0.30 Uhr in Schüttorf zu insgesamt drei Einsätzen. Gegen 16.50 Uhr kam es in der Sandstraße zu einem Brand. Die unbekannten Täter setzten zunächst einen Strauch und im Anschluss das Innere einer Garage in Brand. Die eingesetzte Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und größeren Schaden verhindern. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Am selben Tag gegen 22.10 Uhr kam es in der ...

