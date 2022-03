POL-EL: Neuenhaus - Scheibe eingeschlagen

Haselünne (ots) - Am 28. März zwischen 07.40 Uhr und 13.20 Uhr entwendeten unbekannte Täter ein abgeschlossenes Damenfahrrad der Marke "Bulls" in Haselünne in der Kolpingstraße an der dortigen Oberschule. Der Schaden wird auf etwa 450 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Haselünne unter der Rufnummer (05961)955820 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Christopher ...

