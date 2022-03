Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - mehrere Fahrräder gestohlen

Wietmarschen (ots)

Zwischen dem 27. und 28. März verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Schuppen in Wietmarschen in der Sandstraße. Die Täter entwendeten zwei E-Bikes der Marke "Bergamont" und "Kalkhoff". Der Schaden wird auf etwa 6700 Euro geschätzt. Auch in der Straße Pirolweg entwendeten unbekannte Täter zwei Fahrräder von einem Grundstück. Ein Mountainbike der Marke "Seet" und ein E-Bike der Marke "Conway" wurden gestohlen. Der Schaden wird hier auf etwa 3700 Euro geschätzt. Ob die beiden Taten in Zusammenhang stehen, wird derzeit noch ermittelt. Hinweise bitte an die Polizei Wietmarschen unter der Rufnummer 059225/998960.

