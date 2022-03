POL-EL: Samern - Zeugen nach versuchten Einbruch gesucht

Surwold (ots) - Am 28. März um 14.10 Uhr kam es in Surwold in der Straße Am Wattberg zu einem Verkehrsunfall. Ein 34-jähriger Fahrer eines Mercedes Sprinter fuhr auf der Straße Am Wattberg in Richtung Börgerwald. An der Kreuzung Am Sandberg Ecke B401 übersah der 34-Jährige den von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten 23-jährigen Fahrer einer Mercedes C-Klasse, sodass es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge kam. Der 34-Jährige wurde dabei eingeklemmt und musste durch ...

