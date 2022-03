Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Surwold - Verkehrsunfall

Surwold (ots)

Am 28. März um 14.10 Uhr kam es in Surwold in der Straße Am Wattberg zu einem Verkehrsunfall. Ein 34-jähriger Fahrer eines Mercedes Sprinter fuhr auf der Straße Am Wattberg in Richtung Börgerwald. An der Kreuzung Am Sandberg Ecke B401 übersah der 34-Jährige den von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten 23-jährigen Fahrer einer Mercedes C-Klasse, sodass es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge kam. Der 34-Jährige wurde dabei eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Er wurde anschließend mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus geflogen. Der 23-Jährige kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Die freiwillige Feuerwehr Surwold war mit vier Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften und die Feuerwehr Esterwegen mit zwei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort. Die Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell