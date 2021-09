Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: A65/Neustadt - Zu schnell in die Kurve

A65/Neustadt (ots)

Am Freitag, den 03.09.2021 befuhr der 19-jährige Skoda-Fahrer gegen 19:05 Uhr die Abfahrt Neustadt-Süd der A65 Fahrtrichtung Ludwigshafen. Der Skoda-Fahrer fuhr zu schnell in die Kurve, kam hierdurch ins Schlingern und geriet letztendlich auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte der Skoda-Fahrer mit einer 61-jährigen Mercedes-Fahrerin. Im PKW Skoda befanden sich insgesamt vier Personen. Nach ersten Erkenntnissen erlitten zwei Mitfahrer (18 und 19 Jahre alt) leichte Verletzungen. Die verletzten Mitfahrer wurden zur weiteren Behandlung durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Mercedes-Fahrerin wurde durch den Unfall ebenfalls leicht verletzt. Eine stationäre Aufnahme in einem Krankenhaus war hier jedoch nicht erforderlich. Der PKW Skoda sowie der PKW Mercedes waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand jeweils Totalschaden. Die Schadenshöhe beträgt circa 15.000 Euro. Die Abfahrt Neustadt-Süd musste für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Hierdurch kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen. Der Skoda-Fahrer wird sich nun in einem Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten dürfen. Da sich der Skoda-Fahrer noch in der Probezeit befindet, muss dieser ebenso mit fahrerlaubnisrechtlichen Konsequenzen rechnen.

