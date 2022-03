Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Neuenhaus - Zeugen nach Diebstahl gesucht

Neuenhaus (ots)

In der Nacht vom 26. auf den 27. März verschafften sich in Neuenhaus in der Straße Am Bahnhof unbekannte Täter Zutritt zu einer Bäckerei und entwendeten Bargeld. Die Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell