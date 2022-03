POL-EL: Bad Bentheim - E-Bike gestohlen

Herzlake (ots) - Am 28. März gegen 5.50 Uhr kam es auf der L102, Aselage in Herzlake zu einem Verkehrsunfall. Ein vermutlich weißer LKW der Marke "MAN" mit Anhänger befuhr die L102 in Richtung B213. Bei dem Anhänger war vermutlich die Heckklappe nicht richtig verschlossen, sodass diese mit einem in entgegenkommender Richtung fahrenden LKW zusammenstieß. Durch den Zusammenstoß wurde das Führerhaus des ...

