Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen Lohne - Mehrere hochwertige E-Bikes gestohlen

Wietmarschen Lohne (ots)

In der Nacht vom 23. auf den 24. März wurden in der Straße Sandkuhle in Wietmarschen-Lohne von zwei Grundstücken mehrere hochwertige E-Bikes gestohlen. Die Täter verschafften sich zum Teil gewaltsam Zutritt zu der Garage und entwendeten die Fahrräder. Der Gesamtschaden wird auf etwa 17.000 Euro geschätzt. Vermutlich wurden die Fahrräder in ein Fahrzeug verladen, welches in der Nähe der Tatorte stand. Hinweise bitte an die Polizei Wietmarschen unter der Rufnummer 059225/998960.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell