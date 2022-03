POL-EL: Rastdorf - 41-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Spelle (ots) - Am 27. März um 14.30 Uhr kam es in Spelle in der Straße Am Westermoor zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 65-jähriger Fahrer eines Mercedes fuhr auf der Straße Am Westtermoor in Richtung Venhauser Straße. Kurz vor der Einmündung Stubbendorfstraße überquerte ein 4-Jähriger die Fahrbahn, um auf die gegenüberliegende Straßenseite zu gelangen. Der 65-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig ...

mehr