Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Autofahrer unter Drogen - Pkw nicht ordnungsgemäß zugelassen

Oberhausen (ots)

Am 13.02.2022 gegen 02:00 Uhr hat eine Streife einen Autofahrer (22) auf der Dorstener Straße in Oberhausen Sterkrade kontrolliert. Ein Drogentest reagierte positiv auf Kokain und Amphetamine. Daraufhin wurde eine Blutprobe angeordnet, die Weiterfahrt untersagt und Anzeige erstattet.

Auf der Knappenstraße ist ein Autofahrer (43) ebenfalls am 13.02.2022 gegen 6:30 Uhr angehalten und kontrolliert worden. Er ist seit über einem Jahr in Deutschland amtlich gemeldet, sein Fahrzeug immer noch auf seinen Namen in Polen zugelassen. Ein Fahrzeug mit ausländischer Zulassung darf nur bei vorübergehender Nutzung für maximal ein Jahr in Deutschland genutzt werden. Sobald der regelmäßige Standort Deutschland begründet wird, muss das Fahrzeug unverzüglich in Deutschland zugelassen werden. Anzeige wurde erstattet.

