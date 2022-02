Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Verkehrsunfall: E-Bike-Fahrer schwer verletzt

Oberhausen (ots)

Schwer verletzt wurde ein 67-jähriger Oberhausener bei einem Verkehrsunfall am Samstag, 12.02.2021 gegen 18.40 Uhr in Alt-Oberhausen. Er befuhr mit seinem E-Bike die Elsa-Brändström-Straße aus Richtung Freiherr-vom-Stein-Straße und beabsichtigte, die kreuzende Ebertstraße zu überqueren. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines auf der Ebertstraße fahrenden Taxis, stieß mit diesem im Kreuzungsbereich zusammen und stürzte auf die Fahrbahn. Mit schweren, nicht lebensgefährlichen, Verletzungen wurde er nach notärztlicher Versorgung am Unfallort einem Krankenhaus zugeführt, wo er zur stationären Behandlung verblieb. Aufgrund des Verdachts von Alkohol- und Tablettenkonsum wurde eine Blutprobe entnommen. Das vermutlich nicht versicherte E-Bike stellten die Polizeibeamten sicher. Die polizeilichen Maßnahmen zur Unfallaufnahme erforderten eine ca. 40-minütige Sperrung der betroffenen Kreuzung. Die weiteren Ermittlungen werden im Verkehrskommissariat der Polizei Oberhausen durchgeführt. (Ste)

