POL-COE: Nordkirchen, Capelle, Werner Straße/ Steuersysteme gestohlen

An zwei landwirtschaftlichen Maschinen haben Unbekannte Lenk- und Steuersysteme gestohlen. Zwischen 16 Uhr am Mittwoch (16.02.22) und 10 Uhr am Donnerstag (17.02.22) hebelten sie an einem Ackerschlepper die im Dach verbaute Einheit heraus. An einer Sämaschine trennten die Täter die Einheit von einer Metallplatte ab. Die Fahrzeuge standen auf einem Hof.

Außerdem verschafften sich die Diebe durch Aufhebeln Zugang zu einer Werkstatt auf dem Hofgelände und entwendeten mindestens eine hochwertige Flex. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

