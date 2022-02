Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Freiherr-von-Twickel-Straße/ Auto aufgebrochen

Coesfeld (ots)

An der Freiherr-von-Twickel-Straße haben Unbekannte ein Auto aufgebrochen. Zwischen 21 Uhr am Mittwoch (16.02.22) und 9 Uhr am Donnerstag (17.02.22) schlugen die Täter die rechte Heckscheibe des Fahrzeugs auf. Sie entwendeten Werkzeug. Die Polizei prüft einen Zusammenhang mit Aufbrüchen an den Straßen Grottenkamp und Dornekamp. Hinweise bitte unter 02591-7930 an die Polizei in Lüdinghausen.

