Polizei Gütersloh

POL-GT: Öffentlichkeitsfahndung nach Ladendiebstahl

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Im landesweiten Fahndungsportal der Polizei NRW wurde in den vergangenen Tagen eine Öffentlichkeitsfahndung der Polizei Gütersloh eingestellt. Bei der Tat handelte es sich um einen Ladendiebstahl, der durch einen bislang unbekannten Täter bereits im November 2020 in einer Rossmann- Filiale an der Kampstraße begangen wurde. Die entsprechenden Bilder des Tatverdächtigen wurden unterdessen zur Öffentlichkeitsfahndung freigegeben: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/guetersloh-ladendiebstahl

Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

