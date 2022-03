Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Eickelborn - Schwerer Verkehrsunfall - Rettungshubschrauber im Einsatz (Nachtragsmeldung)

Lippstadt (ots)

Eine 57-jährige Autofahrerin aus Lippstadt befuhr am Donnerstag (10. März 2022), gegen 07.50 Uhr, die Straße "Alter Postweg" in Richtung Hovestadt. Ein 55-jähriger Fußgänger aus Soest ging zu diesem Zeitpunkt auf dem parallel verlaufenden Fuß-/Radweg in die gleiche Richtung. Aus bislang unbekannten Gründen querte er einen angrenzenden Graben/Böschung, der die Straße von dem Gehweg trennte und schritt vor den Wagen der Autofahrerin. Durch die folgende Kollision erlitt er lebensgefährliche Verletzungen. Der 55-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf 5.000 Euro ein. Für die Dauer der Unfallaufnahme und des Rettungseinsatzes wurde der Alte Postweg für den Verkehr gesperrt. (reh)

