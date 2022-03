POL-SO: Soest - Verkehrsunfall mit leicht verletzten 10-jährigen Jungen

Soest (ots) - Nach eigenen Angaben war eine 85-jährige Autofahrerin aus Bad Sassendorf von den vielen Umleitungen so verwirrt, dass sie am Mittwoch (9. März 2022), gegen 15.25 Uhr, an der Straßeneinmündung Steinerbrücke/Hammer Landstraße erst im letzten Augenblick eine 54-jährige Autofahrerin aus Welver wahrnahm. Die 54-Jährige befuhr zuvor die Hammer Landstraße in Richtung Soest, als ihr die 85-Jährige an der ...

mehr