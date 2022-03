Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Umleitung verwirrte Autofahrerin

Soest (ots)

Nach eigenen Angaben war eine 85-jährige Autofahrerin aus Bad Sassendorf von den vielen Umleitungen so verwirrt, dass sie am Mittwoch (9. März 2022), gegen 15.25 Uhr, an der Straßeneinmündung Steinerbrücke/Hammer Landstraße erst im letzten Augenblick eine 54-jährige Autofahrerin aus Welver wahrnahm. Die 54-Jährige befuhr zuvor die Hammer Landstraße in Richtung Soest, als ihr die 85-Jährige an der Steinerbrücke die Vorfahrt nahm und es zum Zusammenstoß kam. Hierbei verletzte sich die Autofahrerin aus Bad Sassendorf leicht. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf 20.000 Euro ein. (reh)

