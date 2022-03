Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Körbecke - Zeugen melden Schlangenlinienfahrt - 2,88 Promille

Möhnesee (ots)

Zeugen meldeten der Polizei am Mittwochnachmittag (9. März 2022) einen Mofa-Fahrer, der mit seinem Zweirad in Schlangenlinienfahrt in Körbecke unterwegs sei. Das Gefährt konnte mit den Zeugen an der Halteranschrift angetroffen werden. Der im Haus befindliche Tatverdächtige streitet eine Fahrt mit seinem Mofa ab. Ein durch geführter Atemalkoholtest endete mit 2,88 Promille und der Fahrt zur Blutprobenentnahme in ein Krankenhaus. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell