POL-PDNW: PI Grünstadt - Firmen-PKW aufgebrochen - hochwertige Werkzeuge gestohlen

Grünstadt, Maybachstraße - 09.04.2022, 03:40 Uhr (ots) - Zu dem ganzen Schneechaos kam es am frühen Morgen auch zu einer Auseinandersetzung vor einem Lokal in der Maybachstraße. Ein 25-Jähriger aus Weisenheim/Bg. befand sich im Rahmen einer privaten Feier in einer Shisha-Lounge, als er mit seiner 20-jährigen "Ex" Streit bekam. Er wurde des Lokals verwiesen, aber vor dem Lokal ging der Streit weiter, in dessen Verlauf der Mann die junge Frau geschubst und mehrfach ...

mehr