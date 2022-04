Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Schneechaos im Leiningerland

Leiningerland 08. - 09.04.2022 (ots)

Bereits um 17:30 Uhr ereignete sich auf der L 520 bei Wattenheim der erste witterungsbedingte Verkehrsunfall (siehe gesonderte Pressemeldung). Am Abend ging es dann sozusagen Schlag auf Schlag und die Beamten hatten alle Hände voll zu tun: -Unfall in Tiefenthal um 20:59 Uhr (PKW im Begegnungsverkehr) -Unfall in Grünstadt um 21:50 Uhr (Auffahrunfall) -Unfall in Tiefenthal um 23:45 (gegen parkendes Auto gerutscht) -Unfall auf der A6, 1,5km vor AS Grünstadt um 00:00 Uhr (Auffahrunfall - die Autobahnpolizei war selbst überlastet) -Unfall in Tiefenthal um 00:20 Uhr (Auffahrunfall) -Unfall bei Mertesheim um 00:24 Uhr (Baum fällt auf fahrenden PKW) -Mehrere Aufträge konnten nicht oder nur mit erheblicher Verspätung angefahren werden, z.B.: -Festgefahrener LKW bei Hettenleidelheim um 21:32 Uhr (Abschlepper erforderlich) -Umgefallener Baum auf Fahrbahn in Altleiningen um 21:40 Uhr (Feuerwehr wurde verständigt) -PKW fährt im Amseltal in den Straßengraben um 22:50 Uhr -PKW-Fahrer kommt bei Carlsberg wegen umgestürzter Bäume nicht weiter im 0:40Uhr -Ruhestörung in Grünstadt um 01:50 Uhr in der Kirchheimer Straße -Zwei Festgefahrene LKW bei Kindenheim um 01:50 Uhr -Zwischen 21:45 - 23:30 Uhr musste der Verkehr zwischen BAB-Kreisel Wattenheim und BAB-Kreisel Hettenleidelheim geregelt werden, da sich etliche PKW und LKW festgefahren hatten und die Straßen blockierten Zahlreiche Autofahrer hatten wohl schon auf Sommerbereifung umgerüstet. Somit war die westliche Region unseres Dienstgebietes wohl am Heftigsten betroffen. Anderen Dienststellen ging es aber ähnlich. Unsere Beamten mussten Überstunden machen.

