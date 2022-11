Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche; Fehlalarm; Schultüren beschädigt; Randaliert und Widerstand geleistet

Reutlingen (ots)

Kirchheim/Teck (ES): In Wohnhaus eingebrochen

In die Wohnung im Hochparterre eines Mehrfamilienhauses in der Freiwaldaustraße ist von Dienstag auf Mittwoch eingebrochen worden. Zwischen 18 Uhr und 7.30 Uhr stieg der Einbrecher auf den zu der Wohnung gehörenden Balkon und gelangte anschließend gewaltsam über die dortige Türe ins Innere. Dort suchte er nach Stehlenswertem und stieß dabei unter anderem auf Schmuck und ein Tablet, die er mitgehen ließ. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Großbettlingen (ES): Einbruch in Firmengebäude

In das Bürogebäude einer Firma in der Lessingstraße ist zwischen Montag, 23.15 Uhr, und Mittwoch, sieben Uhr, eingebrochen worden. Über ein Fenster im Erdgeschoss gelangten die Unbekannten ins Innere des Gebäudes. Dort brachen sie mehreren Türen auf, durchsuchten die Büros und entwendeten nach ersten Erkenntnissen zwei Kassen mit Bargeld. Der Polizeiposten Nürtingen-Roßdorf hat mit der Unterstützung von Kriminaltechnikern zur Spurensicherung die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Esslingen (ES): In Einkaufsmarkt eingebrochen

Unbekannte sind zwischen Montag, 19.30 Uhr, und Mittwoch, sechs Uhr, in einen Einkaufsmarkt in der Sulzgrieser Straße eingebrochen. Die Einbrecher beschädigten eine Eingangstür und verschafften sich so Zutritt zum Markt. Dort entwendeten sie Spirituosen und Tabakwaren im Wert von mehreren hundert Euro. Der Polizeiposten Oberesslingen ermittelt. (rn)

Ostfildern (ES): Fehlalarm an Schule

Ein Fehlalarm an einem Schulzentrum in Nellingen hat am Mittwochmittag zu einem vorübergehenden Polizeieinsatz. Gegen 12 Uhr war der Alarm bei Wartungsarbeiten ausgelöst worden, worauf mehrere Streifenwagenbesatzungen vorsorglich zur Schule ausrückten. Diese wurde mit negativem Ergebnis durchsucht. Sowohl die Arbeiter als auch vereinzelte Schüler und Lehrer von Nachhilfegruppen konnten anschließend wieder in das Gebäude zurückkehren. (rn)

Tübingen (TÜ): Schultüren beschädigt (Zeugenaufruf)

Einen beträchtlichen Sachschaden haben Unbekannte über das vergangene Wochenende, möglicherweise aber auch in der Halloweennacht an der Geschwister-Scholl-Schule im Berliner Ring verursacht. Zwischen Freitag, 17 Uhr, und Mittwoch, neun Uhr, wurden an drei Nebeneingangstüren insgesamt vier Sicherheitsglasscheiben vermutlich mit einem Stein beschädigt. Ins Gebäude gelangten die Täter nicht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 14.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07071/972-8660 um Hinweise. (cw)

Hechingen (ZAK): In Gaststätte randaliert und Widerstand geleistet

Ein 23 Jahre alter Mann musste am Dienstagabend in Gewahrsam genommen werden, nachdem er in einer Gaststätte in der Herrenackerstraße randaliert haben soll. Bereits gegen 18.15 Uhr war die Polizei zu der Gaststätte gerufen worden, weil der 23-Jährige dort offenbar andere Gäste angepöbelt und mit Gegenständen um sich geworfen hatte. Nachdem er des Lokals verwiesen worden war, kehrte er gegen 20 Uhr zurück und belästigte offenbar erneut Gäste. Als der alkoholisierte 23-Jährige anschließend in Gewahrsam genommen werden sollte, trat er in Richtung der eingesetzten Beamten und beleidigte sie, sodass ihm Handschließen angelegt werden mussten. Der Mann wurde anschließend zum Polizeirevier gebracht, wo er die restliche Nacht im Polizeigewahrsam verbringen musste. Er wird bei der Staatsanwaltschaft nun entsprechend zur Anzeige gebracht. (rn)

