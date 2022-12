Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Radfahrerin bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Krefeld (ots)

Am Donnerstag (15. Dezember 2022) ist eine Radfahrerin bei einem Unfall schwer verletzt worden. Die 86-Jährige fuhr gegen 11 Uhr auf dem Radweg der Langen Straße. Als sie an der Querungshilfe auf Höhe des Uerdinger Bahnhofs über die Straße fahren wollte, kollidierte sie mit dem Pkw eines 34-Jährigen. Die Seniorin kam ins Krankenhaus. Derzeit schwebt sie in Lebensgefahr. (426)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell