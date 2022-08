POL-LB: Ludwigsburg: Rotlichtmissachtung führt zu Verkehrsunfall

Ludwigsburg (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Fahrradfahrer kam es am Dienstag gegen 07:55 Uhr im Bereich der Pforzheimer Straße und der Straße "Am Schlossberg" in Leonberg. Ein 25-jähriger Rennradfahrer befuhr die Pforzheimer Straße und wollte der Vorfahrtsstraße folgend nach links in die Straße "Am Schlossberg" einbiegen. Eine 64-jährige Kia-Lenkerin befuhr zu diesem Zeitpunkt die ...

mehr