Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen-Ramsdorf - Einbrecher flüchten

Velen (ots)

Auf frischer Tat überrascht hat eine Hausbewohnerin am Dienstag in Velen-Ramsdorf unbekannte Einbrecher. Als die Frau gegen 17.50 Uhr nach Hause kam, hörte sie Geräusche aus dem Wohnzimmer. Dort wollten Unbekannte gerade die Terrassentür aufhebeln. Sie flüchteten, als die Bewohnerin das Licht im Zimmer einschaltete. Abgespielt hat sich das Geschehen am Finkenkamp. Die Kripo in Borken bittet um Hinweise unter Tel. (02861) 9000.

Hintergrundinformation:

Der Beginn der "dunklen Jahreszeit" führt erfahrungsgemäß zu einem Anstieg der Einbrüche. Eine Erkenntnis der Ermittler lautet dabei: Der "typische Wohnungseinbrecher" nutzt in der jetzigen dunkeln Jahreszeit die späten Nachmittags- beziehungsweise frühen Abendstunden, wenn die Haus- und Wohnungseigentümer noch beruflich oder freizeitmäßig unterwegs sind. Deshalb sollte darauf geachtet werden, dass das Haus bewohnt aussieht - also Licht an, und zwar nicht nur die kleine Tischleuchte auf der Flurkommode, die mittlerweile in jedem Haus brennt, sondern beispielsweise auch mal im Kinder- und Badezimmer im Obergeschoss.

Die Opferschützer der Polizei wissen: Wohnungseinbrüche stellen für die Betroffenen oft eine hohe psychische Belastung dar - man fühlt sich in den eigenen vier Wänden nicht mehr sicher. Das Eindringen in das Haus, das Durchsuchen der Zimmer und persönlichen Gegenstände stellt einen tiefen Eingriff in die Privatsphäre der Opfer dar.

Es gibt viel, was sich gegen Einbrüche tun lässt:

- Aufmerksame Nachbarn und Zeugen können Einbrüche verhindern und zur Aufklärung beitragen. Anwohnern fallen im eigenen Wohnviertel verdächtige Personen und Umstände halt schnell auf. Die Polizei bittet darum, solche Beobachtungen mitzuteilen und nicht erst dann, wenn das "Kind in den Brunnen gefallen", also der Einbruch passiert ist. Angaben über benutzte Fahrzeuge und genaue Personenbeschreibungen sind für die Polizei besonders wichtig.

- Weiterhin können sich Nachbarschaftsverbände untereinander aktiv helfen, indem bei temporären Abwesenheiten durch Urlaube etc. die umliegenden/angrenzenden Nachbarn informiert werden und während der Abwesenheit der Hausbewohner im unmittelbaren Umfeld "nach dem Rechten" geschaut wird oder eine Anwesenheit der Bewohner durch technische Hilfsmittel (automatische Rollladenantriebe, Zeitschaltuhren für Beleuchtungskörper u.ä.) simuliert wird.

- Die eigenen vier Wände möglichst gut vor Einbrechern zu schützen, ist und bleibt der beste Schutz. Welche technischen Möglichkeiten gibt es, um mein Zuhause zu sichern? Was lässt sich baulich machen? Ob neue Fenster und Türschlösser oder Alarmanlagen und Bewegungsmelder - oft ist es eine individuelle Frage, welche Maßnahme im Einzelnen am besten "passt".

Über alle Frage dazu können sich Interessierte bei den Experten des Kriminalkommissariats für Vorbeugung und Opferschutz informieren: Tel. (02861) 900-5555. Informationen gibt die Polizei auch im Internet unter https://polizei.nrw/artikel/riegel-vor-sicher-ist-sicherer.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell