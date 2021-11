Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Radfahrer leicht verletzt

Rhede (ots)

Leichte Verletzungen hat ein Radfahrer am Dienstag in Rhede erlitten. Der 55-Jährige war gegen 18.00 Uhr auf der Kettelerstraße in Richtung Lindenstraße unterwegs. In Höhe des Kirmesplatzes stieß der Rheder mit dem von rechts kommenden Auto einer 37-Jährigen zusammen: Die Hamminkelnerin kam aus der Verlängerung der Berta-Landau-Straße. An der Einmündung gilt die Rechts-vor-links-Regel. Der Verletzte kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 700 Euro.

