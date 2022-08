Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Fahrradfahrer kam es am Dienstag gegen 07:55 Uhr im Bereich der Pforzheimer Straße und der Straße "Am Schlossberg" in Leonberg. Ein 25-jähriger Rennradfahrer befuhr die Pforzheimer Straße und wollte der Vorfahrtsstraße folgend nach links in die Straße "Am Schlossberg" einbiegen. Eine 64-jährige Kia-Lenkerin befuhr zu diesem Zeitpunkt die Straße "Am Schlossberg" und bog nach links auf die Pforzheimer Straße ein. Hierbei übersah sie mutmaßlich den vorfahrtsberechtigten Rennradfahrer. Durch die Kollision brach der Rahmen des Fahrrads des 25-Jährigen und er stürzte. Er erlitt hierdurch leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von rund 6.000 Euro.

