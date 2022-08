POL-LB: Remseck am Neckar-Aldingen: Sachbeschädigung an Fahrzeug - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots) - Bislang unbekannte Täter entwendeten zwischen Sonntag 16:00 Uhr und Montag 09:00 Uhr einen Komplettsatz Sommerreifen aus einem Fahrzeug in der Zeppelinstraße in Herrenberg. Das Fahrzeug stand auf dem Parkplatz eines Autohaues geparkt. Die Täter schlugen hierzu die Heckscheibe des Fahrzeugs ein. Auch an einem weiteren Fahrzeug, in dem ein ...

mehr