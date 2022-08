Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Zwei Fahrzeuge beschädigt und ein Reifensatz gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten zwischen Sonntag 16:00 Uhr und Montag 09:00 Uhr einen Komplettsatz Sommerreifen aus einem Fahrzeug in der Zeppelinstraße in Herrenberg. Das Fahrzeug stand auf dem Parkplatz eines Autohaues geparkt. Die Täter schlugen hierzu die Heckscheibe des Fahrzeugs ein. Auch an einem weiteren Fahrzeug, in dem ein Reifensatz lagerte, wurde die Heckscheibe eingeschlagen. Hier gelang es den Tätern jedoch nicht, den Reifensatz zu entwenden. Der entstandene Sachschaden sowie die Höhe des Diebesguts sind noch Gegenstand der Ermittlungen. Das Polizeirevier Herrenberg bittet Zeugen sich unter der Tel. 07032 2708-0 sich zu melden.

