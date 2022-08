Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Rotlichtunfall

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von etwa 11.000 Euro entstand bei einem Unfall am Montag gegen 21.00 Uhr im Kreuzungsbereich der Mahdentalstraße und Eschenbrünnlestraße in Sindelfingen. Ein 47 Jahre alter BMW-Fahrer befuhr die Mahdentalstraße in Fahrtrichtung Neckarstraße. Vermutlich da er kurzzeitig abgelenkt war, übersah er, dass die für ihn geltende Ampel auf Rot umgesprungen war und fuhr in die Kreuzung ein. Zeitgleich wollte eine 22 Jahre alte Audi-Fahrerin von der Eschenbrünnlestraße bei Grün nach links in die Mahdentalstraße abbiegen. In der Folge kam es zu seinem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

