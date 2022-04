POL-GF: Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person

Wesendorf (ots) - Zu einem dreisten Diebstahl kam es am Donnerstagnachmittag in Wesendorf. Gegen 16:55 Uhr entwendete ein unbekannter männlicher Täter Bargeld aus der Tasche eines Verkäufers des Gebrauchtwagenhändlers an der Gifhorner Straße. Anschließend verließ der Mann den Tatort mit einer weiteren Person in einem Opel Corsa. Der Täter wird als ca. 180 cm ...

