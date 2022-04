Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugensuche nach Taschendiebstahl und Sachbeschädigung

Wesendorf (ots)

Zu einem dreisten Diebstahl kam es am Donnerstagnachmittag in Wesendorf. Gegen 16:55 Uhr entwendete ein unbekannter männlicher Täter Bargeld aus der Tasche eines Verkäufers des Gebrauchtwagenhändlers an der Gifhorner Straße. Anschließend verließ der Mann den Tatort mit einer weiteren Person in einem Opel Corsa. Der Täter wird als ca. 180 cm groß und schlank beschrieben. Er hat ein sehr schmales Gesicht und einen hellen Hauttyp. Zeugen und Hinweisgeber zu der Person oder dem Opel Corsa melden sich bitte unter 05371-980-0 bei der Polizei Gifhorn.

Unbekannte beschädigten ebenfalls am Donnerstag, zwischen 12:00 Uhr und 18:15 Uhr, einen Grundstückszaun an der Birkenstraße in Weißen Berge. Drei Bretter wurden in der Mitte zerbrochen, ein weiteres herausgerissen. Ein Verkehrsunfall kann ausgeschlossen werden, sodass hier wegen Sachbeschädigung ermittelt wird. Zeugenhinweise hierzu nimmt ebenfalls die Polizei Gifhorn entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell