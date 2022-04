Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Unbekannte werfen Scheibe ein

Wittingen (ots)

In der Nacht zum heutigen Mittwoch wurde eine Fensterscheibe eines unter Denkmalschutz stehenden Gebäudes in der Wittinger Innenstadt zerstört. Unbekannte warfen einen ca. 1 kg schweren Backstein durch eine Scheibe des Haus Kreyenberg in der Lange Straße 59 und entfernten sich anschließend vom Tatort.

Zeugen und Hinweisgeber wenden sich bitte unter 05831 25288-0 an die Polizei Wittingen.

