POL-GF: Geschädigter nach Unfall gesucht

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstagnachmittag auf dem Parkplatz an der Straße Schulplatz in Gifhorn. Beim Fahren auf den Parkplatz gegen 15:30 Uhr touchierte ein Audifahrer einen ordnungsgemäß geparkten weißen Audi A3 mit Firmenaufschrift und Kennzeichen aus dem Landkreis Celle.

Nachdem der Fahrer oder die Fahrerin des A3 nicht zum Fahrzeug kam, ging der Verursacher zur nahen Polizeidienststelle um den Unfall anzuzeigen. Als er mit Beamten zum Parkplatz zurückkam, stand der beschädigte A3 nicht mehr auf dem Stellplatz.

Zeugen die Angaben zu dem Kennzeichen machen können sowie die Fahrerin oder der Fahrer selbst wenden sich bitte unter 05371 980-0 an die Polizei Gifhorn.

