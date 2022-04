Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Gefährliches Überholmanöver führt zu Unfall - Verursacher flüchtig

Meinersen (ots)

Bereits am 29.03.2022, gegen 17:25 Uhr, fuhr ein 44-Jähriger mit seinem Volkswagen auf der L283 von Leiferde in Richtung Kreisel B188. Auf der Strecke beabsichtigte er einen vorausfahrenden KIA samt Anhänger zu überholen. Dieser wurde von einem 29-Jährigen gefahren.

In diesem Überholvorgang des 44-Jährigen näherte sich von hinten ein silberfarbener Mercedes Benz und fuhr in dritter Reihe an den beiden o.g. vorausfahrenden Autos vorbei. Hierbei kam es zwischen den beiden überholenden Autos und dem Anhänger zum Zusammenstoß.

Der silberfarbene Mercedes Benz entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Das Fahrzeug dürfte nun frische Beschädigungen an der Beifahrerseite aufweisen.

Am VW entstand ein Schaden von ca. 4.000 EUR, am Anhänger des KIA ein Schaden von ca. 500 EUR. Personen wurden zum Glück nicht verletzt.

Zeugen und Hinweisgeber in dieser Sache wenden sich bitte an die Polizei Meinersen, 05372 9785-0.

